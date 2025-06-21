تركيا: هجمات إسرائيل على إيران غير شرعية وقد تجر المنطقة إلى "كارثة"

وكالات

أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على إيران معتبرها "غير شرعية"، وحذر من أن إسرائيل تستمر في المجازر الجماعية في إيران و"تدفع المنطقة إلى حافة الكارثة الشاملة".

وقال فيدان، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، "على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لمنع تفاقم الحرب بين إسرائيل وإيران وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع قد يصعب احتواؤه لاحقًا".

ودعا فيدان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف موجة العنف في إيران وسوريا وغزة، مؤكدًا أن "السكوت الدولي يفتح الباب أمام حرب أوسع لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين".

كما تطرق وزير الخارجية التركي خلال حديثه إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، قائلًا إن إسرائيل ترتكب المجازر الجماعية في غزة. وأكد أن صمت العالم أدى إلى تفاقم المجازر التي ترتكبها إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وثمن وزير الخارجية التركي ما قامت به مصر وقطر في مجال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى.

وتأتي تصريحات فيدان في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وسط تبادل للضربات بين إسرائيل وإيران، وتحذيرات دولية من خروج الوضع عن السيطرة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية.