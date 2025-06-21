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إثر سقوط مسيرة إيرانية.. البحث عن عالقين تحت منزل في بيسان المحتلة

11:25 ص السبت 21 يونيو 2025

طائرة مسيرة

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة ولا توجد إصابات.

كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن أضرار كبيرة لحقت بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان، مشيرة إلى أن سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن 10 مسيرات أُطلِقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع.

أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية فأكدت أن صفارات الإنذار دوّت في جنوب الجولان إثر الاشتباه بتسلل مسيرة.

ومن جانبها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بهجمات متواصلة للمسيرات الإيرانية منذ صباح اليوم آخرها أصاب هدفًا في بيسان المحتلة شمالي شرقي القدس المحتلة.

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