وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ‏نفذ بواسطة 50 طائرة حربية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية الليلة الماضية.

وذكر جيش الاحتلال، أنه هاجم للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان بإيران ومركزًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، فضلًا عن مهاجمة شاحنات لإطلاق المسيرات الإيرانية ومواقع إطلاق وتخزين صواريخ إضافة إلى 4 منصات صواريخ، وفق زعمه.

وأشار الجيش إلى أنه هاجم مواقع رادار للقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني وبطاريات دفاع جوي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال بهنام شهرياري قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق "القدس" (الوحدة 190) التابعة للحرس الثوري في غارة استهدفته غربي إيران أمس.

ووفق قناة الجزيرة، فإن شهرياري كان مسؤولًا عن نقل الأسلحة والصواريخ والمسيرات من إيران إلى أذرعها في الشرق الأوسط.

كما زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح السبت، اغتيال قائد فيلق "فلسطين" في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني سعيد إيزادي، في شقته وسط مدينة قم.

وقال كاتس، إن إيزادي كان من بين الممولين لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.