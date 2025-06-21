إعلام إيراني: مقتل 15 ضابطًا وجنديًا من قوات الدفاع الجوي الوطني



وكالات

قالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، إن 15 ضابطًا وجنديًا من قوات الدفاع الجوي قُتِلوا في المواجهة مع إسرائيل.



وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بهجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا في مدينة قم بوسط البلاد، صباح السبت.



واستهدف القصف الإسرائيلي الطابق الرابع من المبنى السكني، عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف إسرائيل.



ومنذ فجر الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجومًا واسعًا على إيران -سمته "الأسد الصاعد"- قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية منها مبنى التلفزيون الرسمي.