مقتل مواطنين إيرانيين بهجوم إسرائيلي على مبنى سكني في قم

وكالات

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بهجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في مدينة قم بوسط البلاد، صباح السبت.

واستهدف القصف الإسرائيلي الطابق الرابع من المبنى السكني، عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف إسرائيل.

وتقع مدينة قم الإيرانية، بالقرب من منشأة فوردو النووية لتخصيب اليورانيوم.

وأشار المتحدث باسم محافظة قم مرتضى حيدري إلى أن أحد القتيلين هو فتى يبلغ 16 عاما.

وأظهر مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام إيرانية أضرارا ناتجة عن القصف الإسرائيلي للمبنى السكني في قم، وكذا اشتعال النيران في الطوابق العليا.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، أفادت بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران على بعد ما يقرب من 130 كيلومترا من مدينة قم.