إيران: اعتقال جاسوس أوروبي جنوبي غرب البلاد

وكالات

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن جهاز الاستخبارات الإيراني، بالقبض على جاسوس أوروبي في منطقة ياسوج جنوب غربي البلاد، قام بأعمال استخباراتية تتضمن تصوير مناطق حساسة في إيران.

وأعلن قائد شرطة غرب العاصمة الإيرانية طهران، يوم الخميس، اعتقال 24 جاسوسًا لصالح إسرائيل غربي العاصمة.

وفي سياق منفصل، قال الحرس الثوري الإيراني، إن الموجة الصاروخية الـ18 استهدفت مطار بن جوريون وعددا من المراكز العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم تم باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات انتحارية من طراز شاهد 136.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من البلاد.

وأفادت هيئة البث العبرية، بسماع دوي انفجارات في مناطق بتل أبيب الكبرى والقدس، موضحة أنه تم رصد 5 صواريخ إيرانية في الموجة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن موجة الصواريخ الإيرانية كانت موجهة لمنطقة المركز بتل أبيب الكبرى، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في تل أبيب وحيفا ومناطق السهل الساحلي.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن صاروخا إيرانيا أصاب موقعا في وسط إسرائيل والإسعاف يتوجه إلى المنطقة، مؤكدة اندلاع حريق بمبنى في مدينة حولون جنوبي تل أبيب جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية.

وأوضحت "يديعوت أحرنوت"، أن فرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى غوش دان بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق.