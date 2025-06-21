عراقجي: الدبلوماسية الأمريكية كانت غطاء للهجوم الإسرائيلي على إيران

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الأمر متروك للأمريكيين لإظهار عزمهم على التفاوض أو أنهم يريدون مهاجمة بلاده.

وأشار عراقجي، إلى أنه إذا كانت واشنطن تريد الدبلوماسية فقد كانت طهران منخرطة معها حين هاجمتها إسرائيل، مضيفا "إذا كان الأمريكيون جادين في الدبلوماسية فعليهم أن يتصلوا بإسرائيل لوقف عدوانها".

وأوضح عراقجي، أن طهران توصلت إلى استنتاج بأن الدبلوماسية الأمريكية كانت غطاء لما قامت به إسرائيل، مؤكدا أن "التكنولوجيا النووية أنجزناها بقدراتنا ويمكننا إعادة بناء ما تم تدميره".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن هناك حاليا غياب للثقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه ربما لدى واشنطن مخطط للهجوم على إيران وكانت بحاجة فقط إلى المفاوضات كغطاء.

وشدد عراقجي، على أن العودة إلى الدبلوماسية غير ممكنة إلا عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي ويحاسب المعتدي، موضحا أن طهران تضرب حاليا منشآت اقتصادية لإسرائيل بعد بدئهم استهداف منشآت إيران الاقتصادية.

وأضاف عراقجي: "طريق الدبلوماسية سيكون ممهدا لكن يجب نرى وقفا للعدوان ثم دور أمريكا ثم نقرر"، معربا عن اعتقاده أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف رجل طيب وشخص يمكن العمل معه.