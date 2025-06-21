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مسؤول إسرائيلي: لدينا خياران لضرب "فوردو" الإيرانية دون دعم أمريكي

07:12 ص السبت 21 يونيو 2025

منشأة فوردو

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن إسرائيل تدرس عدّة خيارات اضرب منشأة "فوردو" النووية الإيرانية بشكل منفرد، تحسبا لامتناع الولايات المتحدة عن المشاركة في الهجوم.

واستشهد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق، عاموس يادلين، بعملية استهدفت موقعا سوريا لإنتاج الصواريخ بتمويل إيراني، يقول إنه يشبه منشأة "فوردو" من حيث التحصين والتصميم.

وأشار يادلين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الموقع السوري جوا عدة مرات لكنه لم يتمكن من تدميره بشكل كامل، إلى أن تدخلت إحدى وحدات النخبة بريا "شلداج" وقامت بتلغيم الموقع الذي شُيد على عمق 90 مترا تحت الأرض، مثل منشأة "فوردو" الإيرانية.

وأوضح يادلين، أن يجب على من يريد إنهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية أن يجد وسيلة للتعامل مع منشأة "فوردو"، مضيفا "من يعتقد أن ضرب فوردو سيؤدي إلى تصعيد النزاع، أقول له إن الأمر قد يسهم في إنهائها".

إلى جانب ذلك، أفاد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق، بأن هناك خيار آخر يتضمن قطع التيار عن المنشأة النووية الإيرانية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بشكل دائم في حال توقفت عن العمل بشكل مفاجئ.

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