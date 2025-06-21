واشنطن تحذّر مواطنيها في إيران من مضايقات بعد احتجاز أمريكيين

وكالات

أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الامريكية، أن مئات من مواطني الولايات المتحدة هربوا من إيران وسط تصاعد الهجمات مع إسرائيل.

وقال التقرير، إن المواطنين الأمريكيين في إيران يواجهون مخاطر متزايدة، مع الحديث عن احتمالات مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات ضد إيران.

وأشارت شبكة "سي إن إن"، أنه ليس من المعلوم بشكل دقيق أعداد الأمريكيين المتواجدين في إيران؛ إذ لا تُلزمهم وزارة الخارجية بتسجيل مناطق تواجدهم في الخارج.

وأوضح التقرير، أن واشنطن تبحث عن وسائل لنقل مواطنيها الذين تقدر أعدادهم في إيران بمئات الآلاف، نتيجة عدم وجود علاقات دبلوماسية مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تتوقع تقديم مساعدة مباشرة لمواطنيها الراغبين في مغادرة إيران.

ولفت تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن بعض الأمريكيين واجهوا صعوبات خلال مغادرتهم إيران، إذ أن التنبيهات الأمنية تحذّر مواطنيها من أنهم قد يصادفون نقاط تفتيش واستجوابات من قبل السلطات الإيرانية"، مضيفا "أبلغ العديد من مواطنينا عن حالات تأخير ومضايقات خلال رحلة مغادرتهم إيران".

وذكر التقرير، أن مواطنين أمريكيين تم احتجازهما أثناء محاولتهما مغادرة إيران.