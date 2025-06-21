بعد أسبوع من تولّيه المنصب.. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي عسكري إيراني

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائد فرقة المسيرات في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد أسبوع من تولّيه المنصب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قائد الفرقة الثانية للمسيرات في الحرس الثوري الإيراني ليل الجمعة، بغارات جوية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قائد الفرقة الثانية للمسيرات في الحرس أمر بإطلاق مئات الطائرات المسيرة من منطقة الأهواز جنوبي غرب إيران، باتجاه إسرائيل.

وقد تولى قيادة سلاح المسيرات عقب اغتيال القائد السابق طاهر بور يوم 13 يونيو الجاري.