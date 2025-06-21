موجة الصواريخ الإيرانية الـ 18 تضرب مطار بن جوريون

وكالات:

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الصاروخية الثامنة عشرة استهدفت مطار بن جوريون وعددًا من المراكز العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات، وأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأفادت هيئة البث العبرية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى والقدس، فيما تم رصد خمسة صواريخ إيرانية خلال الموجة الأخيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الصواريخ الإيرانية استهدفت منطقة "جوش دان"، مشيرة إلى سماع انفجارات في تل أبيب، حيفا، والسهل الساحلي.

أما القناة 12 العبرية، فأكدت إصابة موقع في وسط إسرائيل بصاروخ إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى بمدينة حولون جنوبي تل أبيب، نتيجة تساقط شظايا من صواريخ دفاعية. وأوضحت أن فرق الإطفاء والإنقاذ توجّهت إلى الموقع.