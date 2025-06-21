مسؤول بريطاني: إيران تشترط وقف هجمات إسرائيل لبدء مفاوضات نووية

وكالات:

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول بريطاني مطّلع على المحادثات بين إيران ودول "الترويكا الأوربية (فرنسا- بريطانيا- ألمانيا)"، إن الإيرانيين أعربوا عن استعدادهم للتفاوض بشكل مبدئي، بشرط توقف الهجمات الإسرائيلية أولا.

وأوضح المسؤول، أن الوفد الأوروبي، أكد أن وقف الهجمات الإسرائيلية ليس من ضمن صلاحياتهم ولا بالضرورة من صلاحيات الولايات المتحدة، مضيفا: "أخبرناهم (الإيرانيين) أنهم قد يضطرون إلى التفاوض بينما تستمر إسرائيل في هجماتها؛ فقط من أجل منع الولايات المتحدة من المشاركة في الهجوم.. لقد كانت حقا رسالة قاسية".

وتابع المسؤول البريطاني: "لقد تركناهم ليفكروا بتأنٍ في ما يخص خطوطهم الحمراء".

وأفاد المصدر بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، نقل رسالة تلقاها خلال زيارته إلى واشنطن أمس الأول الخميس، مفادها أن التدخل العسكري الأمريكي أمر جارِ التخطيط له بالفعل حاليا، مؤكدا أنه أمر ينبغي على إيران أن تأخذه على محمل الجد كونه احتمالا وشيكا.

ومن المتوقع أن يُطلع لامي، نظراءه الأمريكيين على نتائج المحادثات يوم السبت، بعد عودته إلى لندن.