دبلوماسيون: هناك محادثات سرية بشأن من سيقود إيران لاحقًا

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن دبلوماسيين، إنه ستكون للدبلوماسية فرصة أخيرة الأسبوعين المقبلين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وأكد دبلوماسي، ان هجوم إسرائيل قد يقلق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشأن التواصل لمخاوفه من استخدام الإشارات لاستهدافه.

وأشار دبلوماسيون، إلى أن تركيا وعمان ودول أوروبية عرضت استضافة محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران، مؤكدين أن هناك محادثات سرية بشأن من سيقود إيران لاحقا.

وأفاد الدبلوماسيون، بأن هناك محادثات سرية بشأن إمكانية تأمين المواقع والمواد النووية بإيران، لافتين إلى أن المحادثات السرية تبحث التداعيات المحتملة على الحلفاء عند ضرب منشآت نووية بإيران.