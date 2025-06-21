البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع سلاح نووي خلال أسبوعين فقط

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إيران قادرة على صنع سلاح نووي خلال أسبوعين فقط، بمجرد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على ذلك

وأكدت ليفيت، في إحاطة إعلامية، مساء الخميس، أن إيران تمتلك كل ما يلزم لإنتاج سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما يحتاجونه فقط هو موافقة المرشد الأعلى.

وأشارت إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط لإنتاج سلاح نووي كامل، مشيرة إلى أن ذلك سيكون تهديدا وجوديا لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والعالم، وفق تعبيرها.