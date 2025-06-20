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وزير خارجية بريطانيا يدعو إيران إلى مواصلة المحادثات النووية مع أمريكا

11:34 م الجمعة 20 يونيو 2025

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني

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جنيف - (أ ب)

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إيران اليوم الجمعة، إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من برنامجها النووي.

وقال "لامي" في تصريحاته عقب جولة محادثات أجراها مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف: " نحث إيران على الاستمرار في محادثاتها مع الولايات المتحدة"، مضيفًا: "نحن نمر بلحظة شديدة الخطورة، ومن بالغ الأهمية أن نتجنب تصعيدًا إقليميًا لهذا الصراع".

وكان اجتماع عقده وزير الخارجية الإيراني مع وزراء خارجية أوروبيين، اليوم الجمعة، قد أسفر عن تعزيز الآمال بإجراء مزيد من المحادثات، لكن لم يظهر أي مؤشر على تحقيق أي انفراجة فورية ملموسة في المحادثات.

وخرج وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من فندق في جنيف بعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من بدء محادثاتهم مع عراقجي.

وكان هذا أول اجتماع مباشر بين مسؤولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع الصراع.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول: "نغادر القاعة ولدينا انطباع بأن الجانب الإيراني مستعد من حيث المبدأ لمواصلة المحادثات حول جميع القضايا المهمة".

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بريطانيا واشنطن إيران المحادثات النووية
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