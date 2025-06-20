إعلام عبري: مخاوف بإسرائيل من خوض حرب استنزاف مع إيران

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إيران كانت تخطط لإنتاج العشرات من الصواريخ الباليستية المرعبة شهريا.

وأضافت الصحيفة، أنه كان هدف إيران إنتاج نحو 11000 صاروخ باليستي في غضون عقد من الزمن إلى جانب منصات الإطلاق.

وتابعت أن إيران لا زالت تمتلك قدرات إطلاق كبيرة ومنظومات اعتراض وغيرها من القدرات العسكرية، موضحة أن مخاوف لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من خوض حرب استنزاف ضد إيران دون وجود مسار دبلوماسي.