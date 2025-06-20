إيران تمهل عملاء إسرائيل فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم

طهران - (د ب أ)



أمهل المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران جميع الأشخاص الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم من قبل الكيان الصهيوني حتى بعد غد الأحد لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو عنهم.



ووفق ما أوردته وكالة مهر اليوم الجمعة حدد المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان، يوم الأحد 22 يوليو 2025 كموعد نهائي أمام جميع الأشخاص الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم من قبل الكيان الصهيوني، سواء بوعي أو من دون وعي، وبأي دافع كان، ممن تورطوا في تعاون بسيط ظاهرياً دون نية خيانة، ووجدوا أنفسهم في موقف حرج مع بدء العدوان الصهيوني على البلاد".



وجاء في البيان: "أن هؤلاء، ممن التحقوا بعناصر العدو أو عملائه في ظروف الحرب، وتعرضوا للصدمة أو التردد، مدعوون لتسليم أنفسهم طوعاً حتى الموعد المحدد، وذلك عبر مقرّات وزارة الأمن ومراكز استخبارات حرس الثورة الإسلامية ومخافر الشرطة ومراكز الأمن ومقرات التعبئة".



وأكد البيان "أن من يبادر بالتسليم، ويقوم بتسليم الطائرات المسيرة والمعدات والأسلحة التي بحوزته، سيستفيد من العفو الإسلامي وسيُعاد احتضانه ضمن صفوف الشعب".