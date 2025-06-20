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المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: لم نشارك في ضرب إيران لكن سنواصل دعم إسرائيل

06:48 م الجمعة 20 يونيو 2025

ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة دوروثي شيا

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وكالات

أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن دوروثي شيا، أن إيران تتحمل مسؤولية مباشرة عن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، متهمةً طهران بتنفيذ اعتداءات مباشرة وبالوكالة على المدنيين في إسرائيل، وتشجيع جماعة حزب الله على فتح جبهة من الأراضي اللبنانية.

وقالت المندوبة الأميركية في كلمتها خلال جلسة طارئة عقدت اليوم الجمعة في مجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير، إن الحكومة الإيرانية دعت مرارًا وتكرارًا إلى تدمير إسرائيل، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس طبيعة السياسات الإيرانية العدوانية، وأضافت: "إيران اعتدت على المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر وعبر وكلائها"، "حسب وصفها".

وأكدت أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة، لكنها ستواصل دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن بلادها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه أمن حلفائها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شددت المندوبة الأميركية على أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحًا بشأن ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن على الحكومة الإيرانية التخلي عن طموحها في الحصول على السلاح النووي، وأنها لن تربح شيئًا من التصعيد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى خفض التصعيد والعمل على منع مزيد من التدهور في المنطقة، محذرة من أن استمرار السلوك الإيراني الحالي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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دوروثي شيا إيران وإسرائيل مجلس الأمن الحرب الإسرائيلية على إيران
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