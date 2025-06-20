السعودية تحذّر من مهاجمة "منشآت نووية مدنية"

وكالات

حذّرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، اليوم الجمعة، من مغبة شنّ هجمات على المنشآت النووية المدنية، فيما يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت الهيئة السعودية أن أي هجوم مسلّح من أي طرف، على مواقع نووية مخصّصة لأغراض سلميّة، يعد انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما سبق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن توافق على الحديث حول قدراتها الصاروخية.وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، إلى وسائل إعلام محلية إيرانية، كشف عراقجي أنه سيعقد مباحثات مع وزراء خارجية (الترويكا) التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة غداً السبت، بناء على طلبهم.

وقال عراقجي: "لقد أخبرناهم بأن الحديث سيكون بلا جدوى، طالما استمر العدوان الإسرائيلي".

وأضاف عراقجي بأن "المحادثات ستركز على البرنامج النووي الإيراني، في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي".

وتسعى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (فيما يعرف باسم الترويكا الأوروبية) عبر حراك دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة.