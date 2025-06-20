إعلام عبري: صواريخ إيرانية تضرب تل أبيب والقدس وبئر السبع

وكالات

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، عقب إطلاق إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا باتجاه الأراضي المحتلة، في تصعيد غير مسبوق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في بئر السبع، والقدس المحتلة، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن "صواريخ سقطت بشكل مباشر في تل أبيب الكبرى وحيفا".

وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الصواريخ تتجه إلى شمال الكيان وجنوبه".