الحرس الثوري: الموجة 17 تضمنت قصفا مركبا بعيدة المدى

وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني: إن الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا على مناطق متفرقة في إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الإيرانية الأخيرة تجاه الأراضي المحتلة، هي من نوع جديد لم يُستخدم من قبل.

ويوجد تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية في مدينة حيفا المحتلة، عقب سقوط صاروخ في المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة، في إطار الهجوم الصاروخي الذي أعلنته إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن 12 شخصًا أصيبا بينهما اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط الصاروخ الإيراني في حيفا.

العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 20, 2025

ودوت صفارات الإنذار، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، عقب إطلاق إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا باتجاه الأراضي المحتلة، في تصعيد غير مسبوق.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ في بئر السبع، والقدس المحتلة، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن "صواريخ سقطت بشكل مباشر في تل أبيب الكبرى وحيفا".