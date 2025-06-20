إعلان

الحرس الثوري: الموجة 17 تضمنت قصفا مركبا بعيدة المدى

04:38 م الجمعة 20 يونيو 2025

ايران واسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني: إن الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا على مناطق متفرقة في إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الإيرانية الأخيرة تجاه الأراضي المحتلة، هي من نوع جديد لم يُستخدم من قبل.

ويوجد تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية في مدينة حيفا المحتلة، عقب سقوط صاروخ في المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة، في إطار الهجوم الصاروخي الذي أعلنته إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن 12 شخصًا أصيبا بينهما اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط الصاروخ الإيراني في حيفا.

ودوت صفارات الإنذار، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، عقب إطلاق إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا باتجاه الأراضي المحتلة، في تصعيد غير مسبوق.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ في بئر السبع، والقدس المحتلة، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن "صواريخ سقطت بشكل مباشر في تل أبيب الكبرى وحيفا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ايران واسرائيل إيران وإسرائيل الحرس الثوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية الإيراني: عازمون على الدفاع عن سيادتنا

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

إعلام عبري: إيران استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في الرشقة الأخيرة