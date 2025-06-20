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المرشد الإيراني: العدو الصهيوني ينال قصاصه الآن

04:20 م الجمعة 20 يونيو 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

نشر مرشد الجمهورية الإيراني آية الله علي خامنئي تنشر تغريدة باللغة العربية بعد القصف الإيراني لإسرائيل، قال فيها "العدو الصهيوني يتلقى جزاءه، إنه ينال قصاصة الآن".

ومنذ قليل أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية في مدينة حيفا المحتلة، عقب سقوط صاروخ في المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة، في إطار الهجوم الصاروخي الذي أعلنته إيران.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء سقوط الصاروخ الإيراني في حيفا.

ودوت صفارات الإنذار، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، عقب إطلاق إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا باتجاه الأراضي المحتلة، في تصعيد غير مسبوق.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ في بئر السبع، والقدس المحتلة، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن "صواريخ سقطت بشكل مباشر في تل أبيب الكبرى وحيفا".

وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الصواريخ تتجه إلى شمال الكيان وجنوبه".

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