أنباء عن خسائر بشرية في حيفا إثر قصف إيراني

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بوجود تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية في مدينة حيفا المحتلة، عقب سقوط صاروخ في المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة، في إطار الهجوم الصاروخي الذي أعلنته إيران.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء سقوط الصاروخ الإيراني في حيفا.

ودوت صفارات الإنذار، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، عقب إطلاق إيران هجومًا صاروخيًا واسعًا باتجاه الأراضي المحتلة، في تصعيد غير مسبوق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في بئر السبع، والقدس المحتلة، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن "صواريخ سقطت بشكل مباشر في تل أبيب الكبرى وحيفا".

وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الصواريخ تتجه إلى شمال الكيان وجنوبه".