آلاف الإيرانيين يتظاهرون في طهران ومدن أخرى رفضًا للهجمات الإسرائيلية

وكالات

خرج آلاف من الإيرانيين إلى شوارع العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى، اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة احتجاجًا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي حشودًا ضخمة تجوب الشوارع، رافعةً الأعلام الإيرانية وصورًا لقادة عسكريين إيرانيين قُتلوا في هجمات إسرائيلية منذ بدء التصعيد، في إشارة رمزية على استمرار التحدي الإيراني لما تعتبره "العدوان الإسرائيلي".

كما حمل عدد من المتظاهرين أعلام حزب الله اللبناني، الحليف الإقليمي لإيران، في رسالة دعم واضحة لمحور المقاومة، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتأتي التظاهرات عقب تصريحات لمسؤولين إيرانيين حذّروا فيها من "محاولات فرض سلام بالقوة"، مؤكدين أن الشعب الإيراني سيواصل الدفاع عن "هويته ومعتقداته الوطنية" بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتعكس التظاهرات الشعبية حجم الغضب الداخلي تجاه السياسات الغربية في المنطقة، في وقت لا تزال فيه تداعيات الضربة الإسرائيلية على منشآت نووية ومراكز طبية داخل إيران تُثير استنكارًا داخليًا ودوليًا.