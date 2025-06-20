روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تزيد من خطر كارثة نووية
03:51 م الجمعة 20 يونيو 2025
وكالات
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استهداف إسرائيل لمناطق قرب المنشآت النووية الإيرانية يزيد من خطر وقوع كارثة نووية.
وأكدت على ضرورة حل هذه المسألة عبر وسائل سلمية وسياسية ودبلوماسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفتت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل مساعيه بهذا الخصوص مع إسرائيل وإيران ودول أخرى.
وانتقدت زاخاروفا الغرب بسبب صمته إزاء هذا التصعيد وتطبيقه لمعايير مزدوجة.
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