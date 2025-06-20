انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل

وكالات

شهدت مناطق مختلفة داخل إسرائيل، صباح اليوم، انفجارات ضخمة وقوية، بالتزامن مع اتساع رقعة صافرات الإنذار التي وصلت إلى عدد من المستوطنات في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك عقب بدء إيران تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مواقع في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، وسط حالة استنفار أمني في مختلف المدن الإسرائيلية.

وجاء هذا التطور بعد أيام من التوتر المتزايد وتبادل الضربات العسكرية.

وترافق الهجوم مع تحذيرات دولية متصاعدة من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.