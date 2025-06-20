بيان إيراني: الشعب لن يقبل سلامًا مفروضًا وسيواصل الدفاع عن هويته

وكالات

أكد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، في بيان رسمي، أن الشعب الإيراني لن يقبل بأي سلام مفروض، مشددًا على أن المقاومة ستستمر بقيادة المرشد الأعلى.

وجاء في البيان، الصادر اليوم الجمعة، أن "أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض هو مجرد وهم وخيال". وأضاف أن الشعب الإيراني سيواصل الدفاع عن "معتقداته وهويته الوطنية"، في مواجهة ما وصفه بـ"الضغوط الخارجية".

وانتقد البيان تصريحات الرئيس الأمريكي، واصفًا إياها بأنها "تفتقر إلى العقلانية وبعد النظر"، مضيفًا أن "ترامب لم يفهم حتى الآن صلابة الشعب الإيراني ولا مكانة المرجعية الشيعية في وجدان الإيرانيين".

يأتي البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وتزايد التصريحات السياسية الحادة من الجانبين.