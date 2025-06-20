أردوغان يدعو لحل أزمة إيران النووية بالتفاوض

(وكالات)

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس على ضرورة تسوية الخلاف حول الملف النووي الإيراني عبر الطرق الدبلوماسية والمفاوضات، محذرًا من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة.

وأشار أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية، إلى أن العدوان الإسرائيلي على إيران أدى إلى رفع مستوى التهديد الإقليمي إلى درجات غير مسبوقة، ما ينذر بانزلاق المنطقة إلى أزمة أوسع.

كما أعرب الرئيس التركي عن قلقه من إمكانية حدوث تسرب إشعاعي نتيجة الهجمات الإسرائيلية على منشآت إيرانية حساسة، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد أردوغان أن أنقرة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران، والعمل على وقف التصعيد، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.