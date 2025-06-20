كتبت– أسماء البتاكوشي:

في لحظة واحدة، تحوّل مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي من رمز للطب والرعاية إلى مرآة عاكسة لتناقض أخلاقي طويل الصمت في الرواية الإسرائيلية، الضربة الإيرانية التي أصابت أجزاء من المستشفى جراء الانفجار في مبنى عسكري مجاور لها، لم تخلّف فقط زجاجًا مهشمًا ومرضى مصابين بالهلع والدخان، بل كشفت هشاشة خطاب الاحتلال الذي ظل يتبناه لعقود، ويُسوّقه للعالم كمبرر لحروبه، خاصة في قطاع غزة.

لطالما روّج الإعلام الإسرائيلي والساسة في تل أبيب لرواية أن استهداف البنية التحتية في غزة بما في ذلك المستشفيات مبررًا ذلك أن "الفصائل الفلسطينية تستخدمها كمراكز قيادة أو لتخزين الأسلحة"، وفق المزاعم المتكررة.

خطاب الاحتلال برّر عشرات الغارات على مرافق طبية وتعليمية، كانت غالبًا مكتظة بالمدنيين، لكن المشهد انقلب، وسارع المسؤوليين الإسرائيليين للتنديد باستهداف المستشفيات واعتبروها جريمة حرب.

وأثار منشور ساخر للصحفي الإسرائيلي يسرائيل فري -المعروف بمواقفه الداعمة للفلسطينيين- حول قصف المستشفى على منصة إكس جدلا كبيرا، إذ قال "لو كانت الضربة لمستشفى في غزة، لكنا شرحنا للعالم أن حماس تستخدم المستشفيات دروعًا بشرية، وأننا اضطررنا للرد. إذًا، لماذا يغضب الإسرائيليون اليوم من قصف سوروكا؟".

وفي سياق متصل، طرح ناشط إسرائيلي آخر، تساؤلًا حول كيف أن إسرائيل تبرر استهداف المستشفيات في غزة، فيما يعتبرونه انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب حينما تكون المستشفيات المستهدفة إسرائيلية.

ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، فسارعت الحكومة إلى تأكيد أن "سوروكا منشأة مدنية بالكامل، واستهدافها جريمة حرب"، المفارقة أن التصريحات ذاتها قيلت ولكن بالعكس على لسان المسؤولين في غزة بعد كل غارة إسرائيلية على مستشفى الشفاء أو الإندونيسي أو بيت حانون.

يشار إلى أن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، أعلن أن 5 مستشفيات داخل إيران تضررت جراء الغارات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن النوافذ الزجاجية تحطمت في عدد من هذه المنشآت، بينما عانى بعض المرضى من صعوبات تنفسية بسبب الأدخنة والانفجارات المجاورة.

ورغم تأكيد كوليوند أن المستشفيات لم تكن أهدافًا مباشرة، فإن الجمعية قررت رفع القضية إلى المدعين الدوليين، باعتبار أن استهداف المنشآت الطبية أثناء النزاعات يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وقال كوليوند: "أرسلنا هذه الحوادث كوثائق إلى مؤسسات دولية، لإثبات خرق إسرائيل للمبادئ الدولية."