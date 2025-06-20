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الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2500 مصاب منذ بدء الهجمات الإيرانية

12:34 م الجمعة 20 يونيو 2025

الهجمات الإيرانية على مركز جاف يام نيجيف

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات جراء الهجمات الإيرانية على إسرائيل تجاوزت 2,500 إصابة منذ بداية التصعيد، مشيرة إلى أن 54 مصابًا جديدًا وصلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم، نتيجة الضربات المستمرة.

جاء هذا بعد أن سقط صاروخًا إيرانيًا بشكل مباشر على مركز "جاف يام نيجيف" التكنولوجي الواقع في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن المركز المستهدف يضم منشآت عسكرية واستخباراتية متطورة، بينها مرافق خاصة بالأمن السيبراني.

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