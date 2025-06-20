إسرائيل: العمليات ضد إيران مستمرة حتى تحقيق الأهداف

(وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الهجمات العسكرية على إيران ستتواصل، مؤكدًا أن العمليات لم تنته بعد وأن القوات الإسرائيلية ستواصل استهداف البنية التحتية الإيرانية، لا سيما منصات إطلاق الصواريخ والمواقع النووية.

وأفاد المتحدث أن الغارات التي نفذها الجيش خلال الساعات الماضية نجحت في تدمير عدد من مواقع الإطلاق التابعة لإيران، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضربات "يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف العملية".

وأضاف أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت عدة صواريخ أطلقتها إيران، لكنه حذر من أن طهران ستواصل هجماتها، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة الرد حتى تحقيق ما وصفه بـ"الأهداف الاستراتيجية" للعملية العسكرية.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل الضغط على حركة "حماس" في قطاع غزة، ويعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.