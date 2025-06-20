صحف بريطانية: ترامب يمنح فرصة للتفاوض قبل الحسم العسكري مع إيران

وكالات

تناولت العديد من الصحف البريطانية صباح اليوم التصعيد بين إسرائيل وإيران، مع التركيز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الحسم لمدة أسبوعين.

صحيفة التليجراف قالت إن ترامب "يبدو أنه يُليّن موقفه"، بعد أن أعلن عزمه اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربات أمريكية في غضون أسبوعين، ما يعني تأجيل التحرك العسكري إفساحًا للمجال أمام المفاوضات.

أما فايننشال تايمز فرأت في هذه المهلة فرصة لفتح الباب أمام محادثات أمريكية- إيرانية.

في حين وصفت التايمز هذه المهلة بأنها "ابتعاد عن حافة الهاوية"، مشيرةً إلى أن ترامب يبحث عن مخرج دبلوماسي، بعد تحذيرات مستشاريه من قدرة إيران على استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.