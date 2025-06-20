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جيش الاحتلال يشن غارة على بلدة جنوبي لبنان

11:01 ص الجمعة 20 يونيو 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

أغار الطيران المسير الإسرائيلي، على بلدة حولا في جنوب لبنان. وفجرت القوات الإسرائيلية منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل في جنوب لبنان بعد توغلها فجر اليوم الجمعة داخل الأراضي اللبنانية.

وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي بعد منتصف الليل، على بلدة حولا في جنوب لبنان، وفجرت القوات الإسرائيلية فجراً، منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل الجنوبيتين بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل الذي أقدمت على تفجيره في بلدة ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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