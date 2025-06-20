الهلال الأحمر الإيراني: 5 مستشفيات تضررت جراء الغارات الإسرائيلية

وكالات

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، أن خمسة مستشفيات في إيران تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، التي وقعت مؤخرًا ضمن التصعيد العسكري المتبادل بين طهران وتل أبيب.

وفي تصريح نقله الإعلام الرسمي الإيراني، قال كوليوند إن الهجمات لم تستهدف المرافق الطبية بشكل مباشر، لكن الانفجارات الناتجة عن الغارات أدت إلى تحطم نوافذ زجاجية داخل المستشفيات، وتسببت في مشكلات تنفسية لبعض المرضى بسبب تصاعد الدخان.

وأكد المسؤول الإيراني أن منظمة الهلال الأحمر ستنقل هذه الحوادث إلى المدعين العامين الدوليين، معتبرًا أن مهاجمة المستشفيات —بصورة غير مباشرة— يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "لقد أرسلنا وثائق تتعلق بهذه الهجمات، التي نراها مخالفة للمبادئ الدولية، إلى المؤسسات الدولية المختصة".

وفي المقابل، كانت إسرائيل قد أعلنت أن مركز سوروكا الطبي في بئر السبع تضرر هو الآخر جراء ضربة إيرانية يوم الخميس، وهو ما نفته طهران بشدة، مؤكدة أنها لم تستهدف منشآت طبية.