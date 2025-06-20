كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أمس الخميس 19 يونيو، اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات لاحتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وخلال الاتصالين، أكد عبد العاطي على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية استغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التصعيد المتسارع.

وشدد عبد العاطي على أن توسيع رقعة الصراع لن يكون في مصلحة أي طرف، محذرًا من أن انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة سيخلّف تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.

كما جدّد وزير الخارجية دعوته إلى استنفاد جميع الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام حول البرنامج النووي الإيراني، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.