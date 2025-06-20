15 صورة ترصد حجم الدمار في بئر السبع بإسرائيل

القاهرة- مصراوي:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دوت صفارات الإنذار في سماء مدينة بئر السبع ومناطق جنوب إسرائيل لإعلان دخول قصف صاروخي من جهة إيران، وبشكل مفاجئ، سقط صاروخ باليستي إيراني داخل المدينة، دون اعتراضه عبر منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وصل الصاروخ إلى قلب الحي السكني، نحو موقف سيارات تابع لحديقة أعمال "غاف يام نيغيف التكنولوجية"، مركز يحتضن شركات بما فيها المقر المحلي لمايكروسوفت وفقًا لوسائل الإعلام العبرية، وقع الانفجار محدثًا حفرة في الموقف وأشعل نيرانًا امتدت إلى السيارات والمباني القريبة، ما حول المكان إلى مشهد عالمي لوصف "نيران جهنمية" .

على الفور، هرعت طواقم الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، حيث قامت بإجلاء المصابين والمصابين بحالات ذعر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة، مقابل نحو 30 حالة إصابة نفسية بسبب الذعر، وهو ما أشار إليه مصدر بلدية بئر السبع.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي تحقيقًا عاجلًا لكشف سبب فشل منظومة القبة الحديدية في الاشتباك بالصاروخ.

تسبب الانفجار في أضرار بالغة، ألحقت بها سيارات مشتعلة ومبانٍ متضررة، كما تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة بعد وقوع أضرار فيها، وانتشرت مشاهد دخان كثيف يتصاعد من الموقع، فيما سائرت فرق الإطفاء عملها على محاور متعددة.