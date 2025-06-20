لماذا تعد إسرائيل وإيران عدوتين لدودتين؟

بي بي سي

يأتي الصراع بين إسرائيل وإيران بعد عقود من العداء بين الخصمين اللدودين، على الرغم من أنهما كانتا حليفتين وثيقتين تربطهما علاقات اقتصادية وعسكرية واسعة، لحين اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد الثورة، جاء إلى السلطة في إيران نظام شيعي متطرف، أيديولوجيته معادية للغرب وإسرائيل بشدة.

ففي عهد مرشدها الأعلى آنذاك آية الله الخُميني، رفضت إيران حق إسرائيل في الوجود، واصفة إياها برمز للقمع والإمبريالية الغربية.

كما قطع النظام علاقاته مع إسرائيل، ودعم الفلسطينيين، وأصبح الراعي الرئيسي للجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل كحزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن.

من جانبها، وصفت إسرائيل إيران بالراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، وعملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لفرض عقوبات وممارسة ضغوط دبلوماسية على البرنامج النووي الإيراني وأنشطته العسكرية.

كما نفذت إسرائيل على مدى سنوات عمليات سرية ضد إيران، كجزء من "حرب الظل" الطويلة بين البلدين، قبل أن تتحول العمليات السرية إلى هجمات علنية.