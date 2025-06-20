الكرملين عن احتمال ضرب إيران بسلاح نووي أمريكي: سيكون كارثيًا

وكالات

علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إمكانية استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية لضرب منشآت إيران النووية.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن مثل هذه التقارير ليست سوى تكهنات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا السيناريو سيكون كارثيا حال حدوثه.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام أسلحة نووية تكتيكية لضرب منشأة نوية إيرانية لتخصيب اليورانيوم في فوردو.

وأكد بيسكوف، أن هناك الكثير من التكهنات في الوقت الحالي، غير أن هذا التطور سيكون كارثيا، لكن عدد التكهنات حاليا كبيرا لدرجة تجعل من الصعب التعليق عليها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر، أن طهران قد تقوم بتصنيع سلاح نووي في حال أقدمت الولايات المتحدة على ضرب منشأة فوردو، أو اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تزال تعتقد أن إيران لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن تصنيع سلاح نووي.