بسبب صاروخ إيراني.. حريق قرب مبنى "مايكروسوفت" في إسرائيل

وكالات

أظهر مقطع فيديو، نشرته خدمات الطوارئ الإسرائيلية اشتعال حريق بالقرب من مقر شركة "مايكروسوفت" في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها تلقت تقارير تفيد بسقوط صاروخ إيراني في منطقة بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الصاروخ تسبب في أضرار بالممتلكات.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن بلدية بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل، إن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع ولم يتم اعتراضه.

وأعلنت شركة القطارات الإسرائيلية، إغلاق محطة بئر السبع بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 إسرائيليين بجروح و30 بالهلع بسبب سقوط الصاروخ الإيراني على بئر السبع.

وأفاد متطوع بالإسعاف الإسرائيلي، بأن دمارا واضحا لحق بأحد المباني وأضرار كبيرة في أخرى بسبب الصاروخ الإيراني.