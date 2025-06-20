منظمة حقوقية: الغارات الإسرائيلية على إيران قتلت 657 شخصًا على الأقل

واشنطن - (أ ب)

قالت جماعة حقوقية اليوم الجمعة إنه خلال أسبوع من الغارات الإسرائيلية على إيران قتل مالا يقل عن 657 شخصا وأصيب 2037 آخرون.

وقدمت جماعة من نشطاء حقوق الإنسان ومقرها واشنطن هذه الأرقام، والتي تغطي عموم إيران. وقالت إنها حددت مقتل 263 مدنيا و164 من أفراد قوات الأمن بين القتلى.

وتعتمد مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، التي قدمت أيضا أرقاما مفصلة للضحايا خلال احتجاجات عام 2022 خرجت بسبب وفاة مهسا أميني، على مطابقة التقارير المحلية في إيران مع شبكة من المصادر التي طورتها في البلاد.

ولم تقدم إيران أي حصيلة قتلى منتظمة خلال النزاع ويبدو أنها قللت من عدد الضحايا في الماضي. وكان آخر تحديث لها، صدر يوم الاثنين الماضي، قد أفاد بمقتل 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين.