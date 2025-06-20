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بسبب صاروخ إيراني.. 18 مصابًا في جنوب إسرائيل

06:42 ص الجمعة 20 يونيو 2025

آثار الصاروخ (الجزيرة)

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وكالات

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه.

وأفادت القناة 12 العبرية، بسقوط صاروخ على موقع في جنوب إسرائيل، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، إصابة 18 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني.

وأشارت بلدية بئر السبع، إلى وقوع إصابة مباشرة للصاروخ الإيراني على موقع في المدينة. بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقوع أضرار في شقق سكنية جراء سقوط الصاروخ الإيراني جنوب إسرائيل.

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