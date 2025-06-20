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مسؤول إيراني: استخدمنا حتى الآن أقل من 30% من قدراتنا ضد إسرائيل

02:28 ص الجمعة 20 يونيو 2025

مستشفى سوروكا الذي أصابه أحد صواريخ إيران

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وكالات

قال محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، إن الاحتلال الإسرائيلي ظن أن "القبة الحديدية" ستحبط صواريخ إيران، وكان يتخيل النصر.

وأشار رضائي، إلى أن الصواريخ الإيرانية يجب أن تخترق أربع طبقات حتى تصيب أهدافها داخل إسرائيل، و"لم يكن أحد يتوقع أن يخترق ولو صاروخ واحد هذه الطبقات، لكن العشرات من صواريخنا تجاوزت تلك الطبقات، والطوفان الإيراني الذي تحقق أقوى بعشرة أضعاف من طوفان الأقصى".

وأكد رضائي، أن إيران لم تستخدم حتى الآن سوى أقل من 30% من قدراتها الفعلية، وأقل من 5% من قدراتها الكامنة في مواجهة إسرائيل، مضيفا "لم نستخدم بعد قدراتنا البرية والبحرية، ولا أدوات مثل النفط أو مضيق هرمز أو حلفائنا".

وأوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن طهران "حتى اليوم السابع، أطلقنا أكثر من 400 صاروخ، و600 طائرة مسيرة، وأسفر ذلك عن إصابة ألفي شخص، ومقتل 50 صهيونيًا. نزيد وتيرة الهجمات تدريجيًا لإعطاء المدنيين الإسرائيليين فرصة للفرار. نطلب من المدنيين الإسرائيليين مغادرة تلك المناطق بأسرع ما يمكن".

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الاحتلال الإسرائيلي النظام الإيراني صواريخ إيران طوفان الأقصى
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