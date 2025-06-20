واشنطن بوست: ترامب يميل لتنفيذ ضربات محدودة على منشآت إيران النووية

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر لم تسمّه، إن الرئيس دونالد ترامب يبدو أكثر ميلا لتنفيذ ضربات محدودة على منشآت إيران النووية في فوردو ونطنز، بواسطة قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل لا يمكن للمقاتلات الإسرائيلية حملها.

وأكد المصدر، أنه في حال سقط النظام الإيراني، فإن اللوم لن يكون على الرئيس الأمريكي لأن ضرباته المحتملة لا تسعى إلى ذلك، معربا عن قلقه من استبدال المرشد الأعلى الإيراني بشخص أسوأ.

في الوقت نفسه، شدد المصدر على أن الرئيس الأمريكي لن يتدخل في مسألة من يدير إيران، مؤكدا أن دائرة ترامب تؤيد ذلك بشدة.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الأبيض للصحيفة الأمريكية، أن في حال نجحت الولايات المتحدة في استخدام القنابل الخارقة للتحصينات لقصف منشآت إيران النووية، فإنه لا يزال عليها التعامل مع الرد الانتقامي الإيراني، فضلا عن المخاوف من التلوث الإشعاعي من المنشآت النووية المستهدفة.