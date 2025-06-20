فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران

وكالات

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.

وأكدت المصادر، أن انطباع بريطانيا بعد اجتماع لامي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بالبيت الأبيض أن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن ماركو روبيو بحث مع نظيره البريطاني الصراع بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن الوزيرين اتفقا على استحالة تطوير أو امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن دبلوماسي غربي، إن إيران أرسلت لواشنطن ردا يشير إلى درجة من الموافقة على بعض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مصدران، إلى أنه يتوقع أن تقدم إيران ردا نهائيا الجمعة في اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية أوروبيين.

وأكد دبلوماسي غربي، أن قرار ترامب بشأن ضرب إيران سيعتمد جزئيا على نتائج محادثات الجمعة.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسي ألماني، الأربعاء، إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعتزمون إجراءات محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في جينيف.

وأشار المصدر، إلى أن الوزراء سيلتقون في البداية كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس في القنصلية الألمانية في جينيف قبل اجتماعهم بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.