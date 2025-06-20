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سموتريتش: نحمي الغرب من إيران النووية.. وعلى الخليج وأوروبا تمويل الحرب

12:43 ص الجمعة 20 يونيو 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الولايات المتحدة تقوم بما يجب عليها فعله.

وطالب سموتريتش، دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا.

وأكد سموتريتش، أن الأرقام هائلة جدا لقد حيث تلقت الحكومة نحو 30 ألف طلب لمواطنين تضررت ممتلكاتهم ومنازلهم جراء الصواريخ الإيرانية، مشددا على أن "إيران المسلحة نوويا وصاروخيا لا تهدد إسرائيل أو الشرق الأوسط فقط بل العالم كله والولايات المتحدة والغرب يدركون ذلك".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، أنه "بمحاربتنا محور الشر ورأس الأفعى فإننا ننقذ العالم بأثره من إيران النووية".

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بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الولايات المتحدة إيران إيران وإسرائيل
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