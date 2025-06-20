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سموتريتش: إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم كله

12:34 ص الجمعة 20 يونيو 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية".

وأضاف سموتريتش: "أقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم"، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها.

وأشار سموتريتش، إلى أنه "خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم"، مشددا على أن "خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك"، مضيفا "انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده".

وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم كله، مؤكدا أن "الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا".

وأوضح سموتريتش، أن إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام.

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بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل تقوم بالعمل القذر خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت الحرب الإسرائيلية على إيران
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