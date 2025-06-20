دبلوماسي غربي: إيران وافقت بشكل مبدئي على بعض مطالب ترامب

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن دبلوماسي غربي، إن إيران أرسلت لواشنطن ردا يشير إلى درجة من الموافقة على بعض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار مصدران، إلى أنه يتوقع أن تقدم إيران ردا نهائيا الجمعة في اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية أوروبيين.

وأكد دبلوماسي غربي، أن قرار ترامب بشأن ضرب إيران سيعتمد جزئيا على نتائج محادثات الجمعة.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسي ألماني، الأربعاء، إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعتزمون إجراءات محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في جينيف.

وأشار المصدر، إلى أن الوزراء سيلتقون في البداية كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس في القنصلية الألمانية في جينيف قبل اجتماعهم بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأكد المصدر، أن تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة اللقاء المرتقب.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الأركان الأمريكي يتابع ما يحدث بين إسرائيل وإيران ويتفق معه، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران.

وأوضح ترامب، أن إسرائيل تبلي بلاء حسنا، لافتا إلى أنه بحث الملف الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني.

وأكد ترامب، أنه لا يريد أن ينخرط في إيران "لكنني لطالما قلت إنه لا يمكنها الحصول على سلاح نووي"، مضيفا "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب في الوقت نفسه، إلى أن إيران كانت قريبة من إبرام اتفاق نووي جيد، لافتا إلى أن الإيرانيين يريدون القدوم لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يريد القتال لكن الخيار ينحصر بين القتال أو حصول إيران على أسلحة نووية.