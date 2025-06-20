إيران: أحبطنا مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد عراقجي قبل أيام

وكالات

قال مستشار وزير الخارجية الإيراني، إن الأجهزة الأمنية الإيرانية أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد وزير الخارجية عباس عراقجي قبل أيام في العاصمة طهران.

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده العمليات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بين الجانبين.

ويُشار إلى أن إسرائيل لم تستبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الموضوع: أصدرت تعليمات بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وشنت إيران، صباح الخميس، هجمات عسكرية على عدد من الأهداف داخل إسرائيل، والتي من ضمنها: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.