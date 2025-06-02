بالصور.. وزير خارجية إيران يزور خان الخليلي ويصلي المغرب بالحسين

القاهرة - مصراوي

زار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منطقة خان الخليلي التاريخية في القاهرة، حيث تجول في أزقتها التراثية، وشوارعها الحضارية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وسبق الجولة زيارة دينية، حيث أدى عراقجي صلاة المغرب في مسجد الإمام الحسين، برفقة عدد من مرافقيه، بينهم مهدي شوشتري، مدير قطاع غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، حيث كان في استقبال الوزير عند وصوله إلى المنطقة، السفير محمد حسين سلطاني فرد، مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى القاهرة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لعراقجي إلى خان الخليلي، فيما تعد زيارته الحالية إلى مسجد الإمام الحسين هي الثالثة له، بعد زيارتين سابقتين خلال رحلته إلى مصر.

تأتي زيارة الوزير الإيراني في إطار جولة إقليمية تشمل مصر ولبنان، تهدف إلى بحث قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، التقى عراقجي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وأشاد خلال اللقاء بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ومساعي القاهرة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، كما تناولت المباحثات تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، بوساطة عمانية.

كما شارك الوزير الإيراني في اجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية المصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لبحث سبل ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد العاطي، وجّه عراقجي الشكر للحكومة المصرية على دعمها للمفاوضات، مؤكدًا أن "إيران ومصر دولتان كبيرتان تملكان حضارات عريقة، وتؤديان دورًا محوريًا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".