وكالات

أعلن يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون داخل إسرائيل بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، مؤكدًا أن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، على حد تعبيره.



وقال المتحدث العسكري في كلمة متلفزة، إن الضربة الصاروخية تسببت في حالة من الذعر، وأجبرت نحو أربعة ملايين "صهيوني"، وفق تعبيره، على التوجه إلى الملاجئ، كما أدت إلى وقف حركة الملاحة الجوية في المطار.



وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار موقف الجماعة "الثابت في دعم الشعب الفلسطيني"، مشددًا بالقول: "نقف مع غزة ولن نخذلها، ولو خذلها العالم بأسره".



وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق داخل البلاد.

وجاء في بيان نشره الجيش عبر قناته الرسمية على تليغرام: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار التي سُمعت قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".